斯诺登将状告挪威政府 以确保到挪威领奖时不被引渡回美国

代表美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的挪威律所Schjoedt称，斯诺登将把挪威政府告上法庭，以确保到访挪威时不会被引渡回美国。斯诺登的律师称，斯诺登已获邀前往挪威领取国际笔会挪威分会授予的言论自由奖，但他担心到挪威后会被当局交给美国。Schjoedt声明中称：“（斯诺登的）目的是从法律上明确挪威无权将斯诺登引渡回美国。”路透