独家：斯诺登说服同事给他密码--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月7日 - 消息人士称，前美国国家安全局外包商雇员斯诺登向媒体泄露的机密材料中，一部分是使用同事在无意中提供的用户名和密码获得的。

熟悉美国政府调查泄密影响的一位消息人士称，多名向斯诺登提供登陆信息的雇员被找到、询问并调离岗位。

另外一名消息人士指出，斯诺登可能说服了美国国家安全局位于夏威夷的区域运营中心内的20-25名同事向其提供用户名和密码，借口是他的工作需要这些信息。斯诺登当时是电脑系统管理员。

这暗示美国国家安全局安全措施不足是斯诺登泄密案的重要原因之一。

不清楚雇员们向斯诺登提供登陆信息触犯了什么规则。身为外包人员的斯诺登利用这些信息获得了他并未授权获得的数据。

斯诺登今年春季在美国国家安全局夏威夷办公室工作了一个月左右，期间他下载了数万份美国国家安全局机密文件。(完)