独家：斯诺登说服同事给他密码--消息

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月7日 - 消息人士称，前美国国家安全局外包商雇员斯诺登向媒体泄露的机密材料中，一部分是使用同事在无意中提供的用户名和密码获得的。
熟悉美国政府调查泄密影响的一位消息人士称，多名向斯诺登提供登陆信息的雇员被找到、询问并调离岗位。
另外一名消息人士指出，斯诺登可能说服了美国国家安全局位于夏威夷的区域运营中心内的20-25名同事向其提供用户名和密码，借口是他的工作需要这些信息。斯诺登当时是电脑系统管理员。
这暗示美国国家安全局安全措施不足是斯诺登泄密案的重要原因之一。
不清楚雇员们向斯诺登提供登陆信息触犯了什么规则。身为外包人员的斯诺登利用这些信息获得了他并未授权获得的数据。
斯诺登今年春季在美国国家安全局夏威夷办公室工作了一个月左右，期间他下载了数万份美国国家安全局机密文件。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300