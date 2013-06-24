斯诺登未与俄罗斯当局进行任何接触--普京发言人

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯总统普京的发言人周一表示，克里姆林宫未知悉美国国家安全局前雇员斯诺登(Edward Snowden)与俄罗斯当局之间的任何接触。
被问及美国政府致电俄罗斯要求驱逐斯诺登一事，发言人Dmitry Peskov拒绝置评。斯诺登稍早搭机离开香港，取道莫斯科前往古巴。
被问到斯诺登是否与俄罗斯当局有联系时，Peskov透过电话表示，“我们没有这样的信息。总而言之，我们没有关于他的信息。”(完)
(编译/审校 兰秀娟/沈以文)
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路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。