斯诺登威胁将披露更多信息 并申请在俄罗斯避难

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登自抵达莫斯科以来首次打破沉默，称他依然可自由披露美国的间谍活动。《洛杉矶时报》并引述俄罗斯外交部匿名官员的说法称，斯诺登向俄罗斯外交官提交了一份他希望申请避难的15个国家的清单，其中包括俄罗斯。图为电视上播放的斯诺登画面。路透