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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 27日 星期一 11:25 BJT

斯诺登称生命安全面临严重威胁

美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登周日接受德国电视台采访，他称感觉自身安全面临严重威胁。斯诺登的法律顾问周日称，斯诺登愿意与美国司法部长霍尔德讨论回国事宜，但他不会在没有特赦保证的情况下回到美国。图为斯诺登在Twitter上回复网民提问。路透
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