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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:54 BJT

斯诺登抵达俄罗斯 寻求赴厄瓜多尔避难

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登寻求前往厄瓜多尔避难，他已离开香港抵达俄罗斯。厄瓜多尔外长表示该国政府已经收到了斯诺登的避难申请。美国司法部官员周日称，美国对香港当局未拘捕斯诺登表示失望。美国和香港方面此前就此进行过多次高级别接触。图为机场外大批等候的记者。路透

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