斯诺登称美情报机构与他国狼狈为奸

德国《明镜周刊》援引美国NSA承包商前雇员斯诺登的话称，NSA与德国等西方国家本着“不问理由”的原则密切合作。他说：“其他机构根本不问我们的情报来源，我们也不问他们。这样，有朝一日隐私被大规模侵犯的问题曝光后，各国可以保护各自领导人不受冲击。”《明镜周刊》的采访是在斯诺登5月飞往香港前就已进行的。图为斯诺登。路透