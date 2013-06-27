斯诺登仍在俄机场 厄瓜多尔需数月时间决定是否接纳其避难

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周三依然藏身在莫斯科谢列梅捷沃机场过境区，但一直没有发现其踪影，过境区一家酒店的工作人员称，斯诺登周日看过该酒店的价格，然后离开了。厄瓜多尔表示需要数月时间才能决定是否为其提供避难，并称已要求美国政府出具可引渡斯诺登的理由。路透