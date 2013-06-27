斯诺登依然被美国人视为“爱国者” 但受支持程度下滑

根据路透/益普索周三公布的民调，美国人依然更倾向于认为爱德华·斯诺登是一名“爱国者”，而非“叛徒”，但公众对斯诺登的支持程度在过去一周下滑。有超过四分之一的受访者表示，斯诺登应该得到法律允许的最严重惩罚。路透