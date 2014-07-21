斯诺登呼吁开发反监控技术

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透纽约7月19日（记者 Jim Finkle） - 斯诺登在一次黑客大会上呼吁支持者推动开发便于使用的技术，抵制各国政府的监控项目。斯诺登曾是美国国家安全局承包商雇员，揭露了美国重要监控项目细节。
斯诺登周六在莫斯科通过视频连线对“地球黑客大会”（HOPE）的参会者称，他打算投入很多精力来推动这样的技术，包括那些便于人们匿名交流和加密信息的技术。
斯诺登未谈到他本月稍早申请俄罗斯签证延期的进展，他的签证将于7月底到期。
HOPE黑客大会上，与会者具体谈到了一些阻挠政府监控的方法，包括一个名为SecureDrop的系统，借助该系统可匿名向记者泄露文件。
许多参会者将斯诺登视为英雄，参会者包括计算机专家、反监控活动人士、艺术家以及其他类型黑客。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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