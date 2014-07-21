斯诺登呼吁开发反监控技术

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月19日 - 斯诺登在一次黑客大会上呼吁支持者推动开发便于使用的技术，抵制各国政府的监控项目。斯诺登曾是美国国家安全局承包商雇员，揭露了美国重要监控项目细节。

斯诺登周六在莫斯科通过视频连线对“地球黑客大会”（HOPE）的参会者称，他打算投入很多精力来推动这样的技术，包括那些便于人们匿名交流和加密信息的技术。

斯诺登未谈到他本月稍早申请俄罗斯签证延期的进展，他的签证将于7月底到期。

HOPE黑客大会上，与会者具体谈到了一些阻挠政府监控的方法，包括一个名为SecureDrop的系统，借助该系统可匿名向记者泄露文件。

许多参会者将斯诺登视为英雄，参会者包括计算机专家、反监控活动人士、艺术家以及其他类型黑客。（完）