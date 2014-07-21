斯诺登呼吁开发反监控技术

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月19日 - 斯诺登在一次黑客大会上呼吁支持者推动开发便于使用的技术，抵制各国政府的监控项目。斯诺登曾是美国国家安全局承包商雇员，揭露了美国重要监控项目细节。
斯诺登周六在莫斯科通过视频连线对“地球黑客大会”（HOPE）的参会者称，他打算投入很多精力来推动这样的技术，包括那些便于人们匿名交流和加密信息的技术。
斯诺登未谈到他本月稍早申请俄罗斯签证延期的进展，他的签证将于7月底到期。
HOPE黑客大会上，与会者具体谈到了一些阻挠政府监控的方法，包括一个名为SecureDrop的系统，借助该系统可匿名向记者泄露文件。
许多参会者将斯诺登视为英雄，参会者包括计算机专家、反监控活动人士、艺术家以及其他类型黑客。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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