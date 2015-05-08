苏格兰民族党已赢得苏格兰选区逾半数席次

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透格拉斯哥5月8日 - 英国大选苏格兰选区59席已有逾半数的31席宣布结果，苏格兰民族党(SNP)囊括这全部的31席，显示英国工党在其传统北部据点彻底落败
周四晚间发布的出口调查显示，苏格兰民族党在英国议会59个苏格兰席位中料将拿下58席，而该党在2010年大选中仅赢得6席。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。