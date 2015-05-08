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时事要闻 | 2015年 5月 8日 星期五 11:37 BJT

苏格兰民族党已赢得苏格兰选区逾半数席次

路透格拉斯哥5月8日 - 英国大选苏格兰选区59席已有逾半数的31席宣布结果，苏格兰民族党(SNP)囊括这全部的31席，显示英国工党在其传统北部据点彻底落败

周四晚间发布的出口调查显示，苏格兰民族党在英国议会59个苏格兰席位中料将拿下58席，而该党在2010年大选中仅赢得6席。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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