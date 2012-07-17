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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 16:27 BJT

卡佩罗正式入主俄罗斯国家队

俄罗斯足协周一正式公布国家队主教练人选，前英国队主帅卡佩罗将接掌帅印，合约为期两年。由於在今年的欧洲杯上表现不佳，俄罗斯队寄希望于以严苛知名的卡佩罗担任重组球队的重任。据报导称，卡佩罗可能获得每年1000万欧元的酬劳。

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