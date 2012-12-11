版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 13:59 BJT

芭芭拉·贝卢斯科尼：开源节流是AC米兰唯一出路

意大利前总理贝卢斯科尼之女、AC米兰俱乐部经理芭芭拉·贝卢斯科尼周一表示，AC米兰必须本土球员，而不是花费天价引进海外球星。今夏在卖出伊布和席尔瓦两名球星之後，AC米兰表现低迷惹球迷不满。芭芭拉称理解球迷心情，但开源节流是俱乐部前进的唯一途径。并称俱乐部应为自己培养球星，沙拉维就是很好的例子。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐