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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 11:27 BJT

图雷当选2011年非洲足球先生

科特迪瓦国脚、曼城中场亚亚·图雷凭借过去一年的出色发挥，周四当选2011年度非洲足球先生。28岁图雷在评选中击败马里凯塔以及马赛阿尤。非洲足联53个成员的国家队教练们进行了投票。图雷是继切尔西德罗巴後又一名获此殊荣的科特迪瓦人。路透

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