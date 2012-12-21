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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 13:55 BJT

图雷卫冕非洲足球先生

曼城中场球星亚亚·图雷周四力压科特迪瓦同胞德罗巴，连续两年再次当选非洲足球先生。这一结果由投票选出。非足联表示，“图雷对曼城贡献巨大，帮助球队44年间首次夺得英超联赛冠军。”科特迪瓦国家队队长德罗巴在票选中获得第二，喀麦隆中场球星亚历山大·宋获得第三。路透

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