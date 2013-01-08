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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 14:11 BJT

非洲国家杯开赛在即 图雷烧退出院

科特迪瓦足协表示，该国中场球星亚亚·图雷已经退烧出院。现效力于曼城的图雷上月获封非洲足球先生，上周末发热严重而住进医院。目前科特迪瓦国家队正备战非洲国家杯，图雷因病缺席赛前训练。位于D组的科特迪瓦将在1月22日迎来首场比赛。路透
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