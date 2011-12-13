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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 18:30 BJT

阿内尔卡需迅速适应中国--前辈提醒

阿内尔卡颠簸的职业生涯足以证明了他不妥协的态度，而为他来到申花铺路的前辈表示，如想在中国成功，必须学会适应。据报阿内尔卡周薪高达30万美元。瑞典中场球员佩莱1996年加盟大连万达後在中国一夜成名。他表示当东西方足球文化碰撞时，高薪和明星效应不足以保护阿内尔卡免遇冲突。路透

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