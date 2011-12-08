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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 17:18 BJT

申花证实洽谈签阿内尔卡

中超上海申花周四称，俱乐部与切尔西前锋阿内尔卡的转会谈判将於五天内尘埃落定。申花发言人马悦向路透证实正在与这位法国前锋谈判，但不愿透露任何细节。"合约很多细节目前正在协商，"马悦在电话中称，"谈判即将结束。"路透

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