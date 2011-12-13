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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 18:25 BJT

申花下一个目标：德罗巴

刚刚与与阿内尔卡签约的上海申花，已开始努力引入另外一位切尔西球星德罗巴。申花俱乐部董事周军周一在采访中告诉路透，俱乐部已与德罗巴有联系，如果这位科特迪瓦国脚愿意加盟，申花愿继续巨资与其签约。路透

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