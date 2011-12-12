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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 12日 星期一 15:55 BJT

申花签下法国前锋阿内尔卡

上海申花周一宣布，已经与英超切尔西达成协议，从蓝军签下法国前锋阿内尔卡，合约为期两年，2012年1月份起阿内尔卡将正式加盟申花。另有传言称，在刚刚结束的本赛季中超名列第11的申花还有意签下阿内尔卡的切尔西队友德罗巴。路透

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