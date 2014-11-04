阿根廷球员古铁雷斯战胜癌症痊愈

医生宣布效力英超纽卡斯尔的阿根廷边锋古铁雷斯从癌症中痊愈。这位31岁的球员在Twitter中宣布：“我被宣布痊愈。感谢所有支持我的人们。”代表阿根廷出战过2010年世界杯的古铁雷斯一头长发和蓄着胡子的形象为人熟知，不过他最近一次公开亮相是几周前参加了布宜诺斯艾利斯马拉松，他因接受化疗，头发已经全秃。路透