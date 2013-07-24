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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 24日 星期三 14:03 BJT

巴萨新主帅：梅西影响了巴萨的决定

阿根廷籍教练马蒂诺认为，是同胞梅西的推荐，使他得以被意外任命为巴塞罗那俱乐部新主帅。“事情的具体进程我不清楚，但我毫不怀疑(梅西的父亲)豪尔赫和媒体施加了一定的影响，”50岁的马蒂诺在罗萨里奥的记者会中表示。巴萨前任主帅比拉诺瓦因需要继续接受癌症治疗而辞职，马蒂诺周四将抵达巴塞罗那。路透
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