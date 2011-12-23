梅西荣膺阿根廷最佳运动员

巴塞罗那巨星梅西周三荣膺代表着阿根廷最佳运动员的奥林匹亚金奖，这还是他在阿根廷国内首度获此奖项。今年梅西助巴萨夺西甲、欧冠、世俱杯冠军。他在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯告诉记者：''能获此殊荣，我非常高兴与骄傲。谢天谢地，我赢得了全球各大荣誉，但从未在阿根廷获得过。''路透