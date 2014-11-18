阿根廷主帅：梅西毫无疑问是世界最佳球员

周二阿根廷将在老特拉福德举行的友谊赛中对阵葡萄牙，届时有关梅西与C罗谁是世界上最优秀足球选手的争论将甚嚣尘上，但对阿根廷主帅马蒂诺而言，梅西是不二人选。效力巴萨的梅西与皇马的C罗在西甲射手榜中继续你追我赶，而近年来的世界足球先生竞争也已变成“二人转”。路透