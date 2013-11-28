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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 28日 星期四 12:01 BJT

阿根廷八岁足球神童引关注

阿根廷一位八岁足球天才可能很快走上与梅西同样的成才之路。长相与梅西颇有几分相似的克劳迪奥·曼库菲尔(ClaudioNancufil)近期成为了阿根廷媒体关注的焦点，也引起巴萨、皇马和马竞等西班牙球队的兴趣。当地俱乐部MartinGuemes的主席称：“他四岁开始踢球时就表现出与众不同的潜质。”路透
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