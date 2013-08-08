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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 8日 星期四 14:42 BJT

特维斯对重返阿根廷国家队“已不抱希望”

特维斯已经放弃重返阿根廷国家队的希望，表示在6月加盟尤文图斯之前，几乎对足球“完全失去了兴趣”。他在接受ESPN拉美电视频道采访时表示，为阿根廷国家队效力“已成为历史”。“已经都结束了，对国家队该说的我都说了，没什么补充的了，”29岁的特维斯说。自萨维利亚两年前接任阿根廷主帅以来，特维斯还从未接到国家队的召唤。路透
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