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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 28日 星期二 11:49 BJT

特维斯时隔三年重返阿根廷队

特维斯时隔三年后首次入围阿根廷国家队名单，将随队出战下月在英格兰对阵克罗地亚和葡萄牙的友谊赛。30岁的特维斯被前主帅马拉多纳称之为“人民球员”，不过他上次代表阿根廷出赛是在2011年美洲杯，尽管在近期在尤文图斯状态不俗，但还是缺席了今年的巴西世界杯。路透
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