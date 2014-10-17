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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 17日 星期五 12:09 BJT

阿森纳执行长称球会并非坐拥巨额资金

阿森纳执行长加齐迪斯周四在股东大会上否认俱乐部坐拥巨额现金而拒绝让主帅温格大手笔打造阵容。阿森纳球迷多年来一直抱怨俱乐部没有将丰厚的收益投入补强阵容。加齐迪斯称：“对我们的现金流的分析不准确。我们没有丰厚的结余，我们不会公布财务状况，但情况远比外界想象的复杂。”路透
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