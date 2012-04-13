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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 18:02 BJT

阿内尔卡加入申花教练组

法国射手阿内尔卡暂时将助同胞蒂加纳执教上海申花。此前由於赛季开始表现不佳，申花解雇三名助理教练；前法国国脚蒂加纳紧随阿内尔卡，与申花签署一年合同，不过他的角色是教练。申花一名发言人周四称：“我们已经终止了三名助理教练的工作，现在阿内尔卡将临时担起他们的职责。”路透

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