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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 14:29 BJT

香川真司成首位亚洲最佳海外球员

日本中场组织者香川真司周四荣膺首次设立的亚足联最佳海外球员。这位23岁的曼联中场击败国米的长友佑都和富勒姆的澳洲门将施瓦茨获此殊荣。韩国边锋李根镐击败中国球员郑智及伊朗中场卡里米，成为第一位赢下亚洲最佳球员荣誉的韩国球员。图为香川真司。路透

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