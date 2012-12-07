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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:07 BJT

2013年亚冠抽签结果揭晓

2013年亚冠分组抽签结果周四在吉隆坡揭晓，中超冠军广州恒大被分在F组，与2007年亚冠冠军日本浦和红宝石、2006年亚冠冠军韩国全北现代同在一组；而身处G组的北京国安将遭遇今年J联赛冠军广岛三箭、2009年亚冠冠军浦项制铁。贵州人和分入H组，舜天为E组。路透

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