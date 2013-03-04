张吉龙将不参选亚足联主席--报道

据新华社报道，亚足联(AFC)代理主席张吉龙将不会参选即将举行的AFC主席竞选。张吉龙自2011年5月接任亚足联代理主席一职，张吉龙在报道中称，做出这个决定完全是出于自己的意愿，且经过了深思熟虑。张吉龙并表示，“非常荣幸能在亚足联面临挑战时得到信任，但自己的工作已经完成了，是时候选出新一任领导人了。”路透