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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:33 BJT

萨尔曼当选亚足联主席

亚足联主席大选周五在马来西亚举行，来自巴林的萨尔曼(Sheikh Salman)成功当选新任主席。选举前夕来自沙特阿拉伯的候选人哈菲兹(Hafez Al Medlej)由于未能得到西亚地区代表的广泛支持而退出竞选。路透

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