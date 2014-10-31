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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 31日 星期五 12:51 BJT

印尼两队单场共打进五个乌龙球 遭降级处罚

印尼足协宣布，该国足球第二级别联赛PSS Sleman和PSIS Semarang两队因在决定附加赛对手的比赛中共打进五个乌龙球，将遭降级处罚。印尼足协纪律委员会负责人Hinca Pandjaitan表示两队已被取消比赛资格，如果被证实操纵比赛结果，将面临进一步处罚。路透
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