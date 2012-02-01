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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 11:44 BJT

安贞焕含泪宣布挂靴

韩国射手安贞焕周二召开记者会，含泪宣布挂靴。情绪激动的安贞焕告诉记者：“虽然不再是足球运动员，但作为一家之长与一名球迷，我会继续为韩国足球加油。我个人想休息了。”现年36岁的安贞焕在2002年世界杯韩国对意大利的八强争夺战中的加时赛打进制胜一球，而在国际足坛声名鹊起。路透

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