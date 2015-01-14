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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 14日 星期三 14:18 BJT

澳大利亚大胜阿曼提前出线

东道主澳大利亚周二4-0大胜阿曼，携手韩国队从亚洲杯A组出线。中场球员麦基和前锋克鲁泽接连进球帮助东道主取得2-0领先，米利甘在上半时即将结束时主罚点球命中，尤里奇在下半时将比分定格为4-0。澳大利亚队首轮4-1大胜科威特，两轮过后与同样两战两胜的韩国队携手晋级八强。路透
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