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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 15日 星期四 11:42 BJT

中国队逆转乌兹别克斯坦 小组提前出线

中国队周三在13分钟内连入两球，后来居上击败乌兹别克斯坦，在亚洲杯B组中提前一轮锁定头名位置晋级八强。上半时中国队0-1落后，第55分钟吴曦为中国队将比分扳平，而替补出场的孙可凭借一记精彩的个人演出为中国队锁定胜局。“这是个好消息，我们踢得非常漂亮，”法国籍主帅佩兰表示。路透
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