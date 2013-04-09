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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 14:13 BJT

亚奥理事会插手亚足联主席选举--候选人

亚足联主席候选人之一、阿联酋足协主席萨克尔(图右)周一批评亚奥理事会直接插手AFC主席竞选事务，称其试图影响下个月的投票结果。该职位四名竞争者中有三名来自西亚。萨克尔称，亚奥理事会主席谢赫·艾哈迈德支持另一名西亚候选人、巴林的哈利法，此举本来无不妥，但目前亚奥理事会在官方的层面上支持他，是对选举的直接干涉。路透

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