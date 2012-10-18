张吉龙斥哈曼“受胁迫”之说为托辞

亚足联代理主席张吉龙指责已被停职的哈曼，称其将自己的过错淡化为受卡塔尔方面“威胁”所迫而做出的不当行为，是试图转移视线并推卸责任。张吉龙表示哈曼试图寻找法律和技术漏洞以应对更严重的指控，包括私下收受佣金和贿赂，和其他尚未公诸于世的不法行为。哈曼否认AFC与FIFA对其的指控。路透