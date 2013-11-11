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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 11日 星期一 16:11 BJT

恒大亚冠封王

广州恒大周六主场1-1战平首尔FC，两回合总比分战成3-3，恒大凭借客场进球优势捧得亚冠联赛奖杯，成为首支在亚冠称雄的中国球队。埃尔克森第58分钟为恒大破门，德扬四分钟后为首尔FC扳平比分，但之后首尔FC再未能为曾诚镇守的恒大球门构成威胁，恒大捧得冠军，并将出战下月举行的世俱杯。路透

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