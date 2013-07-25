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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 25日 星期四 13:11 BJT

东亚四强赛中国0-0平韩国

周三进行的东亚四强赛第二轮比赛中，卫冕冠军中国男足0-0逼平东道主韩国。韩国队在华城体育场进行的这场比赛中占据上风，但未能敲开中国队的大门。中国队顶住韩国最后时刻的猛攻，取得连续第二场平局，中国周日在首轮比赛中3-3逼平日本。路透
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