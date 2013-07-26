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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 26日 星期五 13:53 BJT

东亚四强赛日本3-2胜澳大利亚

大迫勇也周四在下半时梅开二度，帮助日本队3-2击败澳大利亚，迎来在本届东亚足球四强赛中的首场胜利。斋藤学第26分钟为日本首开纪录，大迫勇也第56分钟贡献在国家队的首个进球，帮助日本队取得2-0领先。澳大利亚随后由杜克和尤里奇在3分钟内各入一球将比分追平，大迫勇也随即打入制胜一球。路透
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