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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 29日 星期一 14:22 BJT

日本赢得东亚四强赛冠军

柿谷曜一朗周日在伤停补时阶段打入制胜一球，帮助日本2-1击败韩国，最终捧得东亚四强赛冠军。日本在三轮比赛过后积七分夺冠，中国以两分之差取得亚军，韩国和澳大利亚分列三四名。稍早中国队4-3爆冷击败澳大利亚，当时日韩比分为1-1平，柿谷曜一朗第91分钟打入绝杀，他在第25分钟时还为日本首开纪录。路透
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