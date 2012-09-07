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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 11:54 BJT

皮耶罗正式加盟悉尼FC

前尤文图斯球星皮耶罗周三宣布加入澳超劲旅悉尼FC，合同为期两年。该俱乐部主席周四表示，与皮耶罗的合同是澳大利亚体育界有史以来酬劳最高的，据当地媒体报导，皮耶罗年薪为200万澳元。在效力了19年之後，现年37岁的皮耶罗於今年5月离开尤文图斯。

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