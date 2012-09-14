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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 11:15 BJT

皮耶罗本周日将抵达澳洲 正式加盟悉尼FC

澳甲劲旅悉尼FC周五宣布，刚刚与球队签约的意大利球星、前尤文图斯前锋皮耶罗将於周日提前抵达澳洲，开启其职业生涯新篇章。37岁的皮耶罗与悉尼FC的合约为期两年，年薪为209万美元左右，被称为是澳洲体育界最高薪水。该俱乐部曾两度夺得澳甲联赛冠军。

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