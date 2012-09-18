意大利球星皮耶罗周日抵达澳大利亚，开始其在澳超悉尼FC的职业生涯新篇章。37岁的皮耶罗在周一的记者会称，将努力在当地推广足球运动，“唤醒当地人血液中本来就有的足球热情”。皮耶罗称，举家搬迁至澳洲对家人来说是很大的变化，为了说服儿子，他称将“搬去一个有袋鼠的像动物园的地方”。