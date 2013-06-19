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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 19日 星期三 12:09 BJT

世预赛--澳大利亚1-0成功晋级

周二世界杯预选赛亚洲区B组澳大利亚主场1-0胜伊拉克，比赛还剩7分钟时替补前锋肯尼迪(Josh Kennedy)打入绝杀。澳大利亚以小组第二的身份与小组头名日本队一同晋级世界杯决赛。路透

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