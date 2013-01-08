梅西连续四年加冕金球奖

路透苏黎世1月7日(记者 Brian Homewood) - 2012年度国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)花落谁家周一揭晓，年仅25岁的阿根廷球星里奥内尔·梅西史无前例地连续第四年获得该奖项。

这位巴萨前锋在2012年共打入91粒进球，创造了新的历史记录。

皇马前锋C罗第三年获得银球，葡萄牙人曾在2008年荣膺金球奖。

而巴萨中场球星、西班牙国脚伊涅斯塔获得第三。尽管西班牙在过去的四年中统领世界足坛，但目前尚无西班牙球员获得金球奖。

“能够连续第四次获得金球奖实在是太棒了，”梅西称。“我想要与我在巴萨以及阿根廷国家队的队友分享这一荣耀。”

2010年国际足联(FIFA)与《法国足球》(France Football)杂志宣布国际足联世界足球先生奖项与金球奖合并为一个奖项。罗纳尔多与齐达内均当选过三次FIFA世界足球先生，但均非连续获得。

西班牙国家队主教练博斯克力压皇马主帅穆里尼奥与前巴萨主教练瓜迪奥拉，首次获封年度最佳教练。博斯克去年带领西班牙队成功卫冕欧洲杯。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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