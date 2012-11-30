梅西、C罗与伊涅斯塔角逐金球奖

国际足联周四在巴西的记者会中公布了今年金球奖候选名单，巴塞罗那队中的梅西(左)、伊涅斯塔(中)和皇马球员C罗获得提名。梅西在过去三年间包揽这一奖项，而凭借他今年的进球狂潮，也被视为今年捧杯的大热门。梅西上赛季在西甲打进50粒进球，比C罗多四个。他在今年1月以来迄今已打进82球。路透